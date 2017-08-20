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20 آب 2017 - 12:26
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قراءة في الخارطة الميدانية لمعارك اليوم الثاني من عملية "فجر الجرود"...كل التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل

قراءة في الخارطة الميدانية لمعارك اليوم الثاني من عملية "فجر الجرود"...كل التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل Lebanon, news ,lbci ,أخبار لمعارك,الميدانية,الخارطة,قراءة,
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قراءة في الخارطة الميدانية لمعارك اليوم الثاني من عملية &quot;فجر الجرود&quot;...كل التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل
 
 
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