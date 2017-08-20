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20 آب 2017 - 13:09
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منتخب كوريا يحتل المركز الثالث في بطولة آسيا بكرة السلة بعد فوزه على نيوزيلاندا بنتيجة 80-71

منتخب كوريا يحتل المركز الثالث في بطولة آسيا بكرة السلة بعد فوزه على نيوزيلاندا بنتيجة 80-71 Lebanon, news ,lbci ,أخبار الثالث,المركز,يحتل,كوريا,منتخب,
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منتخب كوريا يحتل المركز الثالث في بطولة آسيا بكرة السلة بعد فوزه على نيوزيلاندا بنتيجة 80-71
 
 
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