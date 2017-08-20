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20 آب 2017 - 13:25
20/08/2017 13:25:57
وحدة الانقاذ البحري في الدفاع المدني انتشلت جثة على بعد كيلومتر داخل بحر عمشيت تعود لشاب فقد قبل 24 ساعة
وحدة الانقاذ البحري في الدفاع المدني انتشلت جثة على بعد كيلومتر داخل بحر عمشيت تعود لشاب فقد قبل 24 ساعة
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LBCI News Lebanon
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