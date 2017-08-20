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20 آب 2017 - 13:25
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وحدة الانقاذ البحري في الدفاع المدني انتشلت جثة على بعد كيلومتر داخل بحر عمشيت تعود لشاب فقد قبل 24 ساعة

وحدة الانقاذ البحري في الدفاع المدني انتشلت جثة على بعد كيلومتر داخل بحر عمشيت تعود لشاب فقد قبل 24 ساعة Lebanon, news ,lbci ,أخبار الدفاع,البحري,الانقاذ,وحدة,
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وحدة الانقاذ البحري في الدفاع المدني انتشلت جثة على بعد كيلومتر داخل بحر عمشيت تعود لشاب فقد قبل 24 ساعة
 
 
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