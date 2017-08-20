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20 آب 2017 - 16:15
20/08/2017 16:15:47
الجيش اللبناني يقصف بالمدفعية الثقيلة والصواريخ مواقع تنظيم "داعش" الارهابي على تلة الدمينة في جرود القاع
الجيش اللبناني يقصف بالمدفعية الثقيلة والصواريخ مواقع تنظيم "داعش" الارهابي على تلة الدمينة في جرود القاع
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LBCI News Lebanon
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