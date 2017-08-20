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20 آب 2017 - 22:38
20/08/2017 22:38:28
الأسطول السابع الأميركي يعلن فقد 10 بحارة اميركيين واصابة 5 آخرين بجروح اثر اصطدام المدمرة "جون إس.مكين" بناقلة نفط
الأسطول السابع الأميركي يعلن فقد 10 بحارة اميركيين واصابة 5 آخرين بجروح اثر اصطدام المدمرة "جون إس.مكين" بناقلة نفط
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LBCI News Lebanon
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