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21 آب 2017 - 00:55
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التحكم المروري: زحمة سير على أوتوستراد جونية باتجاه بيروت بسبب تعطل شاحنة بعد مفرق غزير

التحكم المروري: زحمة سير على أوتوستراد جونية باتجاه بيروت بسبب تعطل شاحنة بعد مفرق غزير Lebanon, news ,lbci ,أخبار زحمة,المروري,التحكم,
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التحكم المروري: زحمة سير على أوتوستراد جونية باتجاه بيروت بسبب تعطل شاحنة بعد مفرق غزير
 
 
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