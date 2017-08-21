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21 آب 2017 - 00:55
21/08/2017 00:55:36
التحكم المروري: زحمة سير على أوتوستراد جونية باتجاه بيروت بسبب تعطل شاحنة بعد مفرق غزير
التحكم المروري: زحمة سير على أوتوستراد جونية باتجاه بيروت بسبب تعطل شاحنة بعد مفرق غزير
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LBCI News Lebanon
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