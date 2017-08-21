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21 آب 2017 - 03:29
21/08/2017 03:29:25
الرئيس عون وقع صباح اليوم قانوني سلسلة الرتب والرواتب وتمويلها واصدرهما وفقا للاصول الدستورية
الرئيس عون وقع صباح اليوم قانوني سلسلة الرتب والرواتب وتمويلها واصدرهما وفقا للاصول الدستورية
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LBCI News Lebanon
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