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21 آب 2017 - 03:29
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الرئيس عون وقع صباح اليوم قانوني سلسلة الرتب والرواتب وتمويلها واصدرهما وفقا للاصول الدستورية

الرئيس عون وقع صباح اليوم قانوني سلسلة الرتب والرواتب وتمويلها واصدرهما وفقا للاصول الدستورية Lebanon, news ,lbci ,أخبار اليوم,صباح,الرئيس,
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الرئيس عون وقع صباح اليوم قانوني سلسلة الرتب والرواتب وتمويلها واصدرهما وفقا للاصول الدستورية
 
 
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