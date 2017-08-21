آخر الأخبار
21 آب 2017 - 04:02
Back

الرئيس عون أمام وفد من بلدية عرسال: نحن نصلح ما خربه الإرهاب والوضع يعود إلى طبيعته فلا تهجروا أرضكم بل استثمروها

الرئيس عون أمام وفد من بلدية عرسال: نحن نصلح ما خربه الإرهاب والوضع يعود إلى طبيعته فلا تهجروا أرضكم بل استثمروها Lebanon, news ,lbci ,أخبار أمام,الرئيس,
episodes
الرئيس عون أمام وفد من بلدية عرسال: نحن نصلح ما خربه الإرهاب والوضع يعود إلى طبيعته فلا تهجروا أرضكم بل استثمروها
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

إقرأ أيضاً