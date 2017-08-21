آخر الأخبار
21 آب 2017 - 04:03
Back

رئيس بلدية عرسال أمام الرئيس عون: نتطلع في عهدكم لوجود فاعل للدولة في بلدتنا لتنميتها وتحقيق الأمن فيها

رئيس بلدية عرسال أمام الرئيس عون: نتطلع في عهدكم لوجود فاعل للدولة في بلدتنا لتنميتها وتحقيق الأمن فيها Lebanon, news ,lbci ,أخبار الرئيس,أمام,عرسال,بلدية,رئيس,
episodes
رئيس بلدية عرسال أمام الرئيس عون: نتطلع في عهدكم لوجود فاعل للدولة في بلدتنا لتنميتها وتحقيق الأمن فيها
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

إقرأ أيضاً