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21 آب 2017 - 04:03
21/08/2017 04:03:43
رئيس بلدية عرسال أمام الرئيس عون: نتطلع في عهدكم لوجود فاعل للدولة في بلدتنا لتنميتها وتحقيق الأمن فيها
رئيس بلدية عرسال أمام الرئيس عون: نتطلع في عهدكم لوجود فاعل للدولة في بلدتنا لتنميتها وتحقيق الأمن فيها
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LBCI News Lebanon
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