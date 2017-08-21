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21 آب 2017 - 04:22
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جعجع مغردا إلى بعض الأقلام والأفواه: فكّوا عن ظهر الجيش ولا تستمروا في العمل لإظهاره وكأنه أحد الفصائل المقاتلة لصالح نظام بشار الأسد

جعجع مغردا إلى بعض الأقلام والأفواه: فكّوا عن ظهر الجيش ولا تستمروا في العمل لإظهاره وكأنه أحد الفصائل المقاتلة لصالح نظام بشار الأسد Lebanon, news ,lbci ,أخبار الأقلام,مغردا,جعجع,
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جعجع مغردا إلى بعض الأقلام والأفواه: فكّوا عن ظهر الجيش ولا تستمروا في العمل لإظهاره وكأنه أحد الفصائل المقاتلة لصالح نظام بشار الأسد
 
 
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