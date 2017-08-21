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21 آب 2017 - 05:00
21/08/2017 05:00:39
الوكالة الوطنية: القوى الأمنية تغلق طريق الدوار العربي والحسبة صيدا بسبب تصاعد حدة الاشتباكات داخل مخيم عين الحلوة وتطلب من المواطنين توخي الحذر اثناء تنقلهم وسلوك الطريق البحرية
الوكالة الوطنية: القوى الأمنية تغلق طريق الدوار العربي والحسبة صيدا بسبب تصاعد حدة الاشتباكات داخل مخيم عين الحلوة وتطلب من المواطنين توخي الحذر اثناء تنقلهم وسلوك الطريق البحرية
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LBCI News Lebanon
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