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21 آب 2017 - 05:06
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الشرطة الفرنسية: سيارة تصدم محطتي حافلات في مدينة مرسيليا وإصابة أكثر من شخص واحد

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الشرطة الفرنسية: سيارة تصدم محطتي حافلات في مدينة مرسيليا وإصابة أكثر من شخص واحد
 
 
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