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21 آب 2017 - 05:06
21/08/2017 05:06:04
الشرطة الفرنسية: سيارة تصدم محطتي حافلات في مدينة مرسيليا وإصابة أكثر من شخص واحد
الشرطة الفرنسية: سيارة تصدم محطتي حافلات في مدينة مرسيليا وإصابة أكثر من شخص واحد
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LBCI News Lebanon
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