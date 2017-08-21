آخر الأخبار
21 آب 2017 - 05:07
21/08/2017 05:07:50
الشرطة الفرنسية: ليس واضحا ما إذا كانت واقعة مرسيليا حادثا عرضيا أم هجوما متعمدا وننصح بالابتعاد عن المنطقة
الشرطة الفرنسية: ليس واضحا ما إذا كانت واقعة مرسيليا حادثا عرضيا أم هجوما متعمدا وننصح بالابتعاد عن المنطقة
Lebanon, news ,lbci ,أخبار واضحا,الفرنسية,الشرطة,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً