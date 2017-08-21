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21 آب 2017 - 05:07
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الشرطة الفرنسية: ليس واضحا ما إذا كانت واقعة مرسيليا حادثا عرضيا أم هجوما متعمدا وننصح بالابتعاد عن المنطقة

الشرطة الفرنسية: ليس واضحا ما إذا كانت واقعة مرسيليا حادثا عرضيا أم هجوما متعمدا وننصح بالابتعاد عن المنطقة Lebanon, news ,lbci ,أخبار واضحا,الفرنسية,الشرطة,
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الشرطة الفرنسية: ليس واضحا ما إذا كانت واقعة مرسيليا حادثا عرضيا أم هجوما متعمدا وننصح بالابتعاد عن المنطقة
 
 
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