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21 آب 2017 - 06:29
21/08/2017 06:29:43
المشنوق: العملية العسكرية في الجرود مطمئنة بنتائجها وبسرعتها وقوى الامن الداخلي وضعت 14 ألف عنصر و700ضابط بتصرف الجيش احتياطا
المشنوق: العملية العسكرية في الجرود مطمئنة بنتائجها وبسرعتها وقوى الامن الداخلي وضعت 14 ألف عنصر و700ضابط بتصرف الجيش احتياطا
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LBCI News Lebanon
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