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21 آب 2017 - 06:35
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مصدر بالشرطة الفرنسية: مرتكب واقعة مرسيليا معروف لدى الشرطة وسبق له ارتكاب جنح ويعاني من اضطرابات نفسية

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مصدر بالشرطة الفرنسية: مرتكب واقعة مرسيليا معروف لدى الشرطة وسبق له ارتكاب جنح ويعاني من اضطرابات نفسية
 
 
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