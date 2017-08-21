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21 آب 2017 - 06:35
21/08/2017 06:35:00
مصدر بالشرطة الفرنسية: مرتكب واقعة مرسيليا معروف لدى الشرطة وسبق له ارتكاب جنح ويعاني من اضطرابات نفسية
مصدر بالشرطة الفرنسية: مرتكب واقعة مرسيليا معروف لدى الشرطة وسبق له ارتكاب جنح ويعاني من اضطرابات نفسية
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LBCI News Lebanon
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