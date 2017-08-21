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21 آب 2017 - 06:37
21/08/2017 06:37:18
المشنوق: رغم الحصار المالي قوى الأمن مستمرة في تحمل مسؤولياتها الوطنية رغم وجود طرف سياسي "زعلان"
المشنوق: رغم الحصار المالي قوى الأمن مستمرة في تحمل مسؤولياتها الوطنية رغم وجود طرف سياسي "زعلان"
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LBCI News Lebanon
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