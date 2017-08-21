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21 آب 2017 - 06:46
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المشنوق: معلومات ساهمت بإحباط عملية تفجير طائرة على خطوط الامارات متوجهة من أستراليا إلى أبو ظبي وعلى متنها 120 لبنانيا بواسطة تفخيخ إحدى الحقائب على يد انتحاري لبناني من آل خياط من الشمال

المشنوق: معلومات ساهمت بإحباط عملية تفجير طائرة على خطوط الامارات متوجهة من أستراليا إلى أبو ظبي وعلى متنها 120 لبنانيا بواسطة تفخيخ إحدى الحقائب على يد انتحاري لبناني من آل خياط من الشمال Lebanon, news ,lbci ,أخبار عملية,بإحباط,ساهمت,معلومات,المشنوق,
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المشنوق: معلومات ساهمت بإحباط عملية تفجير طائرة على خطوط الامارات متوجهة من أستراليا إلى أبو ظبي وعلى متنها 120 لبنانيا بواسطة تفخيخ إحدى الحقائب على يد انتحاري لبناني من آل خياط من الشمال
 
 
 
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