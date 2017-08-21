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21 آب 2017 - 10:06
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لبنان ودع اليوم شهداء الجيش يلي عم يسجل انتصارات جديدة بمعارك الجرد...شاركونا رسائلكم لشهداء الجيش كتابة او بفيديو على هاشتاغ "بقول_للشهداء"

لبنان ودع اليوم شهداء الجيش يلي عم يسجل انتصارات جديدة بمعارك الجرد...شاركونا رسائلكم لشهداء الجيش كتابة او بفيديو على هاشتاغ "بقول_للشهداء" Lebanon, news ,lbci ,أخبار الجيش,شهداء,اليوم,لبنان,
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لبنان ودع اليوم شهداء الجيش يلي عم يسجل انتصارات جديدة بمعارك الجرد...شاركونا رسائلكم لشهداء الجيش كتابة او بفيديو على هاشتاغ &quot;بقول_للشهداء&quot;
 
 
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