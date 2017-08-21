آخر الأخبار
21 آب 2017 - 22:41
21/08/2017 22:41:23
ماتيس: الولايات المتحدة والعديد من حلفائها مستعدون لزيادة اعداد قواتهم في افغانستان
ماتيس: الولايات المتحدة والعديد من حلفائها مستعدون لزيادة اعداد قواتهم في افغانستان
Lebanon, news ,lbci ,أخبار والعديد,المتحدة,الولايات,ماتيس,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً