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21 آب 2017 - 22:41
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ماتيس: الولايات المتحدة والعديد من حلفائها مستعدون لزيادة اعداد قواتهم في افغانستان

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ماتيس: الولايات المتحدة والعديد من حلفائها مستعدون لزيادة اعداد قواتهم في افغانستان
 
 
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