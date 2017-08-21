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21 آب 2017 - 22:37
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ترامب: الانسحاب من أفغانستان سيخلق فراغاً يستفيد منه الإرهابيون وباكستان ستخسر كثيراً إذا استمرت في إيواء إرهابيين

ترامب: الانسحاب من أفغانستان سيخلق فراغاً يستفيد منه الإرهابيون وباكستان ستخسر كثيراً إذا استمرت في إيواء إرهابيين Lebanon, news ,lbci ,أخبار سيخلق,أفغانستان,الانسحاب,ترامب,
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ترامب: الانسحاب من أفغانستان سيخلق فراغاً يستفيد منه الإرهابيون وباكستان ستخسر كثيراً إذا استمرت في إيواء إرهابيين
 
 
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