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21 آب 2017 - 22:37
21/08/2017 22:37:00
ترامب: الانسحاب من أفغانستان سيخلق فراغاً يستفيد منه الإرهابيون وباكستان ستخسر كثيراً إذا استمرت في إيواء إرهابيين
ترامب: الانسحاب من أفغانستان سيخلق فراغاً يستفيد منه الإرهابيون وباكستان ستخسر كثيراً إذا استمرت في إيواء إرهابيين
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LBCI News Lebanon
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