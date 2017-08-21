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21 آب 2017 - 22:40
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ترامب: واشنطن ستواصل دعم الحكومة الأفغانية والأمر يعود إلى الشعب الأفغاني لتحديد مصيره

ترامب: واشنطن ستواصل دعم الحكومة الأفغانية والأمر يعود إلى الشعب الأفغاني لتحديد مصيره Lebanon, news ,lbci ,أخبار الحكومة,ستواصل,واشنطن,ترامب,
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ترامب: واشنطن ستواصل دعم الحكومة الأفغانية والأمر يعود إلى الشعب الأفغاني لتحديد مصيره
 
 
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