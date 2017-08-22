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22 آب 2017 - 01:40
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رويترز: وزير الدفاع الأميركي يصل إلى العراق في زيارة لم يُعلن عنها مسبقا للاجتماع مع الزعماء العراقيين

رويترز: وزير الدفاع الأميركي يصل إلى العراق في زيارة لم يُعلن عنها مسبقا للاجتماع مع الزعماء العراقيين Lebanon, news ,lbci ,أخبار الأميركي,الدفاع,وزير,رويترز,
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رويترز: وزير الدفاع الأميركي يصل إلى العراق في زيارة لم يُعلن عنها مسبقا للاجتماع مع الزعماء العراقيين
 
 
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