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22 آب 2017 - 01:40
22/08/2017 01:40:04
رويترز: وزير الدفاع الأميركي يصل إلى العراق في زيارة لم يُعلن عنها مسبقا للاجتماع مع الزعماء العراقيين
رويترز: وزير الدفاع الأميركي يصل إلى العراق في زيارة لم يُعلن عنها مسبقا للاجتماع مع الزعماء العراقيين
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LBCI News Lebanon
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