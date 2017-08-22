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22 آب 2017 - 04:23
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الحريري: الحكومة تراهن على استمرار الاستقرار السياسي والتمكن من مكافحة الفساد في الادارات العامة وسنعمل على انجاز الانتخابات النيابية وفقا للقانون الجديد

الحريري: الحكومة تراهن على استمرار الاستقرار السياسي والتمكن من مكافحة الفساد في الادارات العامة وسنعمل على انجاز الانتخابات النيابية وفقا للقانون الجديد Lebanon, news ,lbci ,أخبار استمرار,تراهن,الحكومة,الحريري,
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الحريري: الحكومة تراهن على استمرار الاستقرار السياسي والتمكن من مكافحة الفساد في الادارات العامة وسنعمل على انجاز الانتخابات النيابية وفقا للقانون الجديد
 
 
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