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22 آب 2017 - 04:23
22/08/2017 04:23:50
الحريري: الحكومة تراهن على استمرار الاستقرار السياسي والتمكن من مكافحة الفساد في الادارات العامة وسنعمل على انجاز الانتخابات النيابية وفقا للقانون الجديد
الحريري: الحكومة تراهن على استمرار الاستقرار السياسي والتمكن من مكافحة الفساد في الادارات العامة وسنعمل على انجاز الانتخابات النيابية وفقا للقانون الجديد
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LBCI News Lebanon
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