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22 آب 2017 - 04:25
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زهرا: الثقة معدومة ولم تستحقها الحكومة بعد وكل ما يجري مشبوه ولعدم تحميل اعباء اضافية على اهالي تلاميذ المدارس الخاصة

زهرا: الثقة معدومة ولم تستحقها الحكومة بعد وكل ما يجري مشبوه ولعدم تحميل اعباء اضافية على اهالي تلاميذ المدارس الخاصة Lebanon, news ,lbci ,أخبار تستحقها,معدومة,الثقة,زهرا,
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زهرا: الثقة معدومة ولم تستحقها الحكومة بعد وكل ما يجري مشبوه ولعدم تحميل اعباء اضافية على اهالي تلاميذ المدارس الخاصة
 
 
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