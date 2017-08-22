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22 آب 2017 - 04:53
22/08/2017 04:53:28
فضل الله: الحكومة مستعدة لدفع 6 مليار ليرة كهبة لجمعية لا نعرفها لكنها غير مستعدة لدفعها لبناء مبنى وتوفير تكلفة مليارات الاجارات
فضل الله: الحكومة مستعدة لدفع 6 مليار ليرة كهبة لجمعية لا نعرفها لكنها غير مستعدة لدفعها لبناء مبنى وتوفير تكلفة مليارات الاجارات
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LBCI News Lebanon
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