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22 آب 2017 - 05:08
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وحدات الهندسة في الجيش تعمل على تفجير المفخخات والنسفيات التى خلفها عناصر داعش الارهابي في راس الكف

وحدات الهندسة في الجيش تعمل على تفجير المفخخات والنسفيات التى خلفها عناصر داعش الارهابي في راس الكف Lebanon, news ,lbci ,أخبار تعمل,الجيش,الهندسة,وحدات,
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وحدات الهندسة في الجيش تعمل على تفجير المفخخات والنسفيات التى خلفها عناصر داعش الارهابي في راس الكف
 
 
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