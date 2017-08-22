آخر الأخبار
22 آب 2017 - 05:41
22/08/2017 05:41:31
كنعان: نسمع مواقف داعمة للجيش ومهمتنا دعمه عمليا باقرار قوانين تعزز قدراته واسأل الحكومة عن اسباب عدم تطبيق واحترام قانون برنامج تسليح الجيش المقر منذ العام
كنعان: نسمع مواقف داعمة للجيش ومهمتنا دعمه عمليا باقرار قوانين تعزز قدراته واسأل الحكومة عن اسباب عدم تطبيق واحترام قانون برنامج تسليح الجيش المقر منذ العام
Lebanon, news ,lbci ,أخبار للجيش,داعمة,مواقف,نسمع,كنعان,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً