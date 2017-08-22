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22 آب 2017 - 05:41
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كنعان: نسمع مواقف داعمة للجيش ومهمتنا دعمه عمليا باقرار قوانين تعزز قدراته واسأل الحكومة عن اسباب عدم تطبيق واحترام قانون برنامج تسليح الجيش المقر منذ العام

كنعان: نسمع مواقف داعمة للجيش ومهمتنا دعمه عمليا باقرار قوانين تعزز قدراته واسأل الحكومة عن اسباب عدم تطبيق واحترام قانون برنامج تسليح الجيش المقر منذ العام Lebanon, news ,lbci ,أخبار للجيش,داعمة,مواقف,نسمع,كنعان,
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كنعان: نسمع مواقف داعمة للجيش ومهمتنا دعمه عمليا باقرار قوانين تعزز قدراته واسأل الحكومة عن اسباب عدم تطبيق واحترام قانون برنامج تسليح الجيش المقر منذ العام
 
 
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