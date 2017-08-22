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22 آب 2017 - 05:57
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كنعان: أدعو الحكومة للقيام بواجبها في ارسال قطع الحساب الذي ليس مادة سياسية ومقاربتي للموضوع مادة دستورية فلا يمكن الاستمرار بلا محاسبة

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كنعان: أدعو الحكومة للقيام بواجبها في ارسال قطع الحساب الذي ليس مادة سياسية ومقاربتي للموضوع مادة دستورية فلا يمكن الاستمرار بلا محاسبة
 
 
 
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