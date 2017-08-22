آخر الأخبار
22 آب 2017 - 06:11
Back

سامي الجميل: الحكومة استفاقت من النوم عند معركة القاع ولكن لماذا لم تتخذ القرار في معركة عرسال؟

سامي الجميل: الحكومة استفاقت من النوم عند معركة القاع ولكن لماذا لم تتخذ القرار في معركة عرسال؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار استفاقت,الحكومة,الجميل,سامي,
episodes
سامي الجميل: الحكومة استفاقت من النوم عند معركة القاع ولكن لماذا لم تتخذ القرار في معركة عرسال؟
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

إقرأ أيضاً