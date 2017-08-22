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22 آب 2017 - 06:16
22/08/2017 06:16:04
الجميل: وزير أكد وجود تدخلات سياسية في قضية السلاح المتفلت ووزير آخر نفى فهل يمكننا الحصول على جواب رسمي واضح وصريح؟
الجميل: وزير أكد وجود تدخلات سياسية في قضية السلاح المتفلت ووزير آخر نفى فهل يمكننا الحصول على جواب رسمي واضح وصريح؟
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LBCI News Lebanon
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