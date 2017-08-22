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22 آب 2017 - 06:24
22/08/2017 06:24:30
الجميل: حصل في المرحلة الاخيرة صفقات تبادل اسرى خرج متهمون بالارهاب وملاحقون وينتظرون محاكماتهم هل من قرار قضائي سمح بذلك؟
الجميل: حصل في المرحلة الاخيرة صفقات تبادل اسرى خرج متهمون بالارهاب وملاحقون وينتظرون محاكماتهم هل من قرار قضائي سمح بذلك؟
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LBCI News Lebanon
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