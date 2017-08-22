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22 آب 2017 - 06:32
22/08/2017 06:32:19
سامي الجميل: غلاء المعيشة سيزداد بين 10 و20% مع الضرائب وبدل ان تعتمد الحكومة سياسة التوفير تقوم بزيادة الاعباء على جيوب المواطنين ولتدرس الضرائب كي لا يصبح الرئيس عون "شعبويا"
سامي الجميل: غلاء المعيشة سيزداد بين 10 و20% مع الضرائب وبدل ان تعتمد الحكومة سياسة التوفير تقوم بزيادة الاعباء على جيوب المواطنين ولتدرس الضرائب كي لا يصبح الرئيس عون "شعبويا"
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LBCI News Lebanon
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