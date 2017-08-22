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22 آب 2017 - 06:39
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الجميل: وزارة الاتصالات وافقت على التبرع لاحد الاحزاب بقيمة 25 الف دولار هل يمكن لكل الاحزاب تقديم طلب؟

الجميل: وزارة الاتصالات وافقت على التبرع لاحد الاحزاب بقيمة 25 الف دولار هل يمكن لكل الاحزاب تقديم طلب؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار وافقت,الاتصالات,وزارة,الجميل,
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الجميل: وزارة الاتصالات وافقت على التبرع لاحد الاحزاب بقيمة 25 الف دولار هل يمكن لكل الاحزاب تقديم طلب؟
 
 
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