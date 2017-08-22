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22 آب 2017 - 07:19
22/08/2017 07:19:13
اشتباكات ضارية في هذه الاثناء بين الجيش اللبناني و مسلحي داعش في منطقة ضهور الكهف وحالات فرار للمسلحين باتجاه وادي ميرا
اشتباكات ضارية في هذه الاثناء بين الجيش اللبناني و مسلحي داعش في منطقة ضهور الكهف وحالات فرار للمسلحين باتجاه وادي ميرا
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LBCI News Lebanon
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