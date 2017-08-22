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22 آب 2017 - 07:57
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وحدات الجيش واصلت تقدمها بعد استعاده رأس الكف حيث استعادت مرتفعات راس ضليل الضمانه القويشه قراني شعبات القويشه ١و٢ شعبات الكف الغربية اضافه الى مراح صفا الكف

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وحدات الجيش واصلت تقدمها بعد استعاده رأس الكف حيث استعادت مرتفعات راس ضليل الضمانه القويشه قراني شعبات القويشه ١و٢ شعبات الكف الغربية اضافه الى مراح صفا الكف
 
 
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