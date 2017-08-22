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22 آب 2017 - 07:57
22/08/2017 07:57:59
وحدات الجيش واصلت تقدمها بعد استعاده رأس الكف حيث استعادت مرتفعات راس ضليل الضمانه القويشه قراني شعبات القويشه ١و٢ شعبات الكف الغربية اضافه الى مراح صفا الكف
وحدات الجيش واصلت تقدمها بعد استعاده رأس الكف حيث استعادت مرتفعات راس ضليل الضمانه القويشه قراني شعبات القويشه ١و٢ شعبات الكف الغربية اضافه الى مراح صفا الكف
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LBCI News Lebanon
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