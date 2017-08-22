آخر الأخبار
22 آب 2017 - 10:06
22/08/2017 10:06:33
قيادة الجيش: وحداتنا تمكنت من تحقيق السيطرة على الجبهات في الجرود حتى الحدود اللبنانية والسورية وتدمير جميع مراكز الارهابيين وقتل عدد كبير منهم فيما لاذ عدد آخر بالفرار
قيادة الجيش: وحداتنا تمكنت من تحقيق السيطرة على الجبهات في الجرود حتى الحدود اللبنانية والسورية وتدمير جميع مراكز الارهابيين وقتل عدد كبير منهم فيما لاذ عدد آخر بالفرار
Lebanon, news ,lbci ,أخبار تمكنت,وحداتنا,الجيش,قيادة,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً