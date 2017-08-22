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22 آب 2017 - 13:23
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السفارة الاميركية في بيروت: الجيش اللبناني يستمر بتقديم التضحيات مع استمرار تقدمه للقضاء على داعش وجعل لبنان أكثر أمانا لابنائه

السفارة الاميركية في بيروت: الجيش اللبناني يستمر بتقديم التضحيات مع استمرار تقدمه للقضاء على داعش وجعل لبنان أكثر أمانا لابنائه Lebanon, news ,lbci ,أخبار الجيش,بيروت,الاميركية,السفارة,
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السفارة الاميركية في بيروت: الجيش اللبناني يستمر بتقديم التضحيات مع استمرار تقدمه للقضاء على داعش وجعل لبنان أكثر أمانا لابنائه
 
 
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