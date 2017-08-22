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22 آب 2017 - 13:23
22/08/2017 13:23:20
السفارة الاميركية في بيروت: الجيش اللبناني يستمر بتقديم التضحيات مع استمرار تقدمه للقضاء على داعش وجعل لبنان أكثر أمانا لابنائه
السفارة الاميركية في بيروت: الجيش اللبناني يستمر بتقديم التضحيات مع استمرار تقدمه للقضاء على داعش وجعل لبنان أكثر أمانا لابنائه
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LBCI News Lebanon
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