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22 آب 2017 - 13:46
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الحريري: الدولة دفعت حتى اليوم 30 مليار دولار لدعم الكهرباء وهذا المسلسل يجب ان يتوقف ويجب وضع خطة واضحة بملف الطاقة

الحريري: الدولة دفعت حتى اليوم 30 مليار دولار لدعم الكهرباء وهذا المسلسل يجب ان يتوقف ويجب وضع خطة واضحة بملف الطاقة Lebanon, news ,lbci ,أخبار اليوم,دفعت,الدولة,الحريري,
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الحريري: الدولة دفعت حتى اليوم 30 مليار دولار لدعم الكهرباء وهذا المسلسل يجب ان يتوقف ويجب وضع خطة واضحة بملف الطاقة
 
 
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