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22 آب 2017 - 13:46
22/08/2017 13:46:35
الحريري: الدولة دفعت حتى اليوم 30 مليار دولار لدعم الكهرباء وهذا المسلسل يجب ان يتوقف ويجب وضع خطة واضحة بملف الطاقة
الحريري: الدولة دفعت حتى اليوم 30 مليار دولار لدعم الكهرباء وهذا المسلسل يجب ان يتوقف ويجب وضع خطة واضحة بملف الطاقة
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LBCI News Lebanon
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