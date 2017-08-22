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22 آب 2017 - 13:58
22/08/2017 13:58:10
الحريري: اتخذنا قرارا بوقف الخطوط الهاتفية التي تستعمل لاغراض شخصية من قبل بعض الوزراء وفي بعض الادارات وتتحمل تكاليفها الدولة
الحريري: اتخذنا قرارا بوقف الخطوط الهاتفية التي تستعمل لاغراض شخصية من قبل بعض الوزراء وفي بعض الادارات وتتحمل تكاليفها الدولة
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LBCI News Lebanon
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