آخر الأخبار
22 آب 2017 - 13:58
Back

الحريري: اتخذنا قرارا بوقف الخطوط الهاتفية التي تستعمل لاغراض شخصية من قبل بعض الوزراء وفي بعض الادارات وتتحمل تكاليفها الدولة

الحريري: اتخذنا قرارا بوقف الخطوط الهاتفية التي تستعمل لاغراض شخصية من قبل بعض الوزراء وفي بعض الادارات وتتحمل تكاليفها الدولة Lebanon, news ,lbci ,أخبار الخطوط,بوقف,قرارا,اتخذنا,الحريري,
episodes
الحريري: اتخذنا قرارا بوقف الخطوط الهاتفية التي تستعمل لاغراض شخصية من قبل بعض الوزراء وفي بعض الادارات وتتحمل تكاليفها الدولة
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

إقرأ أيضاً