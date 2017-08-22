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22 آب 2017 - 15:22
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إطلاق نار وقذائف صاروخية في الهواء ببعض قرى عكار ابتهاجاً بقرب انتصار الجيش على الإرهاب

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إطلاق نار وقذائف صاروخية في الهواء ببعض قرى عكار ابتهاجاً بقرب انتصار الجيش على الإرهاب
 
 
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