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23 آب 2017 - 00:52
23/08/2017 00:52:49
ارتفاع سعر صفيحة البنزين الـ95 اوكتان 200 ليرة والـ98 اوكتان والمازوت والديزل 100 ليرة وقارورة الغاز 400 ليرة
ارتفاع سعر صفيحة البنزين الـ95 اوكتان 200 ليرة والـ98 اوكتان والمازوت والديزل 100 ليرة وقارورة الغاز 400 ليرة
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LBCI News Lebanon
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