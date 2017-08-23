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23 آب 2017 - 00:52
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ارتفاع سعر صفيحة البنزين الـ95 اوكتان 200 ليرة والـ98 اوكتان والمازوت والديزل 100 ليرة وقارورة الغاز 400 ليرة

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ارتفاع سعر صفيحة البنزين الـ95 اوكتان 200 ليرة والـ98 اوكتان والمازوت والديزل 100 ليرة وقارورة الغاز 400 ليرة
 
 
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