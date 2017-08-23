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23 آب 2017 - 04:18
23/08/2017 04:18:13
قيادة الجيش تنعي الرقيب أول وليد محمود فريج الذي استشهد صباح اليوم متأثراً بجروح كان قد أصيب بها في جرود رأس بعلبك
قيادة الجيش تنعي الرقيب أول وليد محمود فريج الذي استشهد صباح اليوم متأثراً بجروح كان قد أصيب بها في جرود رأس بعلبك
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LBCI News Lebanon
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