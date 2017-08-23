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23 آب 2017 - 04:18
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قيادة الجيش تنعي الرقيب أول وليد محمود فريج الذي استشهد صباح اليوم متأثراً بجروح كان قد أصيب بها في جرود رأس بعلبك

قيادة الجيش تنعي الرقيب أول وليد محمود فريج الذي استشهد صباح اليوم متأثراً بجروح كان قد أصيب بها في جرود رأس بعلبك Lebanon, news ,lbci ,أخبار الرقيب,تنعي,الجيش,قيادة,
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قيادة الجيش تنعي الرقيب أول وليد محمود فريج الذي استشهد صباح اليوم متأثراً بجروح كان قد أصيب بها في جرود رأس بعلبك
 
 
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