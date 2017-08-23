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23 آب 2017 - 04:43
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اغلاق سرايا صيدا الحكومي بعد اصابة شخص برصاص القنص جراء الاشتباكات في مخيم عين الحلوة

اغلاق سرايا صيدا الحكومي بعد اصابة شخص برصاص القنص جراء الاشتباكات في مخيم عين الحلوة Lebanon, news ,lbci ,أخبار الحكومي,صيدا,سرايا,اغلاق,
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اغلاق سرايا صيدا الحكومي بعد اصابة شخص برصاص القنص جراء الاشتباكات في مخيم عين الحلوة
 
 
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