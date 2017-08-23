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23 آب 2017 - 04:43
23/08/2017 04:43:48
اغلاق سرايا صيدا الحكومي بعد اصابة شخص برصاص القنص جراء الاشتباكات في مخيم عين الحلوة
اغلاق سرايا صيدا الحكومي بعد اصابة شخص برصاص القنص جراء الاشتباكات في مخيم عين الحلوة
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LBCI News Lebanon
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