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23 آب 2017 - 04:54
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الجيش يعلن ان وحداته تواصل استعداداتها الميدانية تمهيداً للقيام بالمرحلة الرابعة من عملية "فجر الجرود" ويؤكد عدم وجود أي وقف لإطلاق النار ضدّ المجموعات الإرهابية حتى دحرها بصورة نهائية

الجيش يعلن ان وحداته تواصل استعداداتها الميدانية تمهيداً للقيام بالمرحلة الرابعة من عملية "فجر الجرود" ويؤكد عدم وجود أي وقف لإطلاق النار ضدّ المجموعات الإرهابية حتى دحرها بصورة نهائية Lebanon, news ,lbci ,أخبار تواصل,وحداته,يعلن,الجيش,
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الجيش يعلن ان وحداته تواصل استعداداتها الميدانية تمهيداً للقيام بالمرحلة الرابعة من عملية &quot;فجر الجرود&quot; ويؤكد عدم وجود أي وقف لإطلاق النار ضدّ المجموعات الإرهابية حتى دحرها بصورة نهائية
 
 
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