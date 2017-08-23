الجيش يعلن ان وحداته تواصل استعداداتها الميدانية تمهيداً للقيام بالمرحلة الرابعة من عملية "فجر الجرود" ويؤكد عدم وجود أي وقف لإطلاق النار ضدّ المجموعات الإرهابية حتى دحرها بصورة نهائية