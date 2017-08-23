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23 آب 2017 - 04:54
23/08/2017 04:54:14
الجيش يعلن ان وحداته تواصل استعداداتها الميدانية تمهيداً للقيام بالمرحلة الرابعة من عملية "فجر الجرود" ويؤكد عدم وجود أي وقف لإطلاق النار ضدّ المجموعات الإرهابية حتى دحرها بصورة نهائية
الجيش يعلن ان وحداته تواصل استعداداتها الميدانية تمهيداً للقيام بالمرحلة الرابعة من عملية "فجر الجرود" ويؤكد عدم وجود أي وقف لإطلاق النار ضدّ المجموعات الإرهابية حتى دحرها بصورة نهائية
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LBCI News Lebanon
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