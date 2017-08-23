آخر الأخبار
23 آب 2017 - 04:57
23/08/2017 04:57:23
الخارجية المصرية: إلغاء اجتماع بين وزير خارجية مصر ومستشار الرئاسة الأميريكي جاريد كوشنر
الخارجية المصرية: إلغاء اجتماع بين وزير خارجية مصر ومستشار الرئاسة الأميريكي جاريد كوشنر
Lebanon, news ,lbci ,أخبار اجتماع,إلغاء,المصرية,الخارجية,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً