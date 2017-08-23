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23 آب 2017 - 05:16
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الوكالة الوطنية: اصابة عنصرين من أمن الدولة بالرصاص الطائش في سراي صيدا الحكومي نتيجة الاشتباكات في مخيم عين الحلوة

الوكالة الوطنية: اصابة عنصرين من أمن الدولة بالرصاص الطائش في سراي صيدا الحكومي نتيجة الاشتباكات في مخيم عين الحلوة Lebanon, news ,lbci ,أخبار عنصرين,اصابة,الوطنية,الوكالة,
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الوكالة الوطنية: اصابة عنصرين من أمن الدولة بالرصاص الطائش في سراي صيدا الحكومي نتيجة الاشتباكات في مخيم عين الحلوة
 
 
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