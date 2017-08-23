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23 آب 2017 - 06:06
23/08/2017 06:06:23
الحريري : الجيش لم يكن عاجزا عن تحرير جرود عرسال وكان لنا حسابات سياسية في هذا الموضوع وما يهمنا حماية ارضنا وحدودنا ونحن غير معنيين بالمعارك التي تحصل في الجهة الثانية
الحريري : الجيش لم يكن عاجزا عن تحرير جرود عرسال وكان لنا حسابات سياسية في هذا الموضوع وما يهمنا حماية ارضنا وحدودنا ونحن غير معنيين بالمعارك التي تحصل في الجهة الثانية
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LBCI News Lebanon
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