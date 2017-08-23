الحريري : الجيش لم يكن عاجزا عن تحرير جرود عرسال وكان لنا حسابات سياسية في هذا الموضوع وما يهمنا حماية ارضنا وحدودنا ونحن غير معنيين بالمعارك التي تحصل في الجهة الثانية