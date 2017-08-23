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23 آب 2017 - 07:08
23/08/2017 07:08:54
مريض في مستشفى الجامعة الامريكية بحاجة ماسة لدم وبلاكيت من فئة O- والمستشفى مستعدة لاستقبال جميع الفئات مع امكانية التبديل... للتبرع الاتصال على 71502072
مريض في مستشفى الجامعة الامريكية بحاجة ماسة لدم وبلاكيت من فئة O- والمستشفى مستعدة لاستقبال جميع الفئات مع امكانية التبديل... للتبرع الاتصال على 71502072
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LBCI News Lebanon
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