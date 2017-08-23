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23 آب 2017 - 06:56
23/08/2017 06:56:03
الاعلام الحربي: حزب الله يعثر على عربة "هامفي" تابعة لفوج التدخل الأول في الجيش اللبناني في أحد بساتين وادي سن فيخا في القلمون الغربي وكان داعش قد استولى عليها سابقا
الاعلام الحربي: حزب الله يعثر على عربة "هامفي" تابعة لفوج التدخل الأول في الجيش اللبناني في أحد بساتين وادي سن فيخا في القلمون الغربي وكان داعش قد استولى عليها سابقا
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LBCI News Lebanon
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