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23 آب 2017 - 09:09
23/08/2017 09:09:12
الحريري: وظيفة الجيش حماية الحدود اللبنانية ووظيفة الحكومة تأمين الامكانيات له ومن مصلحة لبنان وعرسال ان يتولى الجيش والقوى الامنية مسؤولية حماية الاراضي
الحريري: وظيفة الجيش حماية الحدود اللبنانية ووظيفة الحكومة تأمين الامكانيات له ومن مصلحة لبنان وعرسال ان يتولى الجيش والقوى الامنية مسؤولية حماية الاراضي
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LBCI News Lebanon
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